Legende: In 1:29 Stunden im Halbfinal Aryna Sabalenka. Imago Images/Anadolu Agency

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) bezwingt die Iva Jovic (USA/WTA 27) im Viertelfinal der Australian Open mit 6:3, 6:0.

Die Halbfinal-Gegnerin Sabalenkas heisst entweder Coco Gauff (USA/WTA 3) oder Jelina Switolina (UKR/WTA 12). Das Spiel sehen Sie ab 9 Uhr live bei SRF.

Aryna Sabalenka (WTA 1) ist ihrem dritten Australian-Open-Titel in vier Jahren in der Nacht auf Dienstag einen weiteren Schritt nähergekommen. Gegen die 18-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic (WTA 27) siegte die Belarussin nach einem dominanten Auftritt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:0.

Die 27-Jährige relativierte das Schlussresultat im Interview nach dem Spiel: «Schauen Sie nicht auf das Ergebnis, es war sehr schwer!» Jovic habe Sabalenka an ihre Grenzen gebracht, «es war ein harter Kampf». Ein Blick auf die Statistiken zeigt jedoch, dass die Kräfteverhältnisse klar verteilt waren: Sabalenka schlug etwa 31 Winner (zu 12 von Jovic) und gewährte der Gegnerin kein einziges Break, während sie ihrerseits viermal den Servicedurchbruch schaffte.

Im Halbfinal bekommt es Sabalenka mit der US-Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) oder der Jelina Switolina (UKR/WTA 12) zu tun. Die Partie sehen Sie ab 9 Uhr live bei SRF.

Australian Open 2026