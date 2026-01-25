Legende: Ohne Satzverlust im Viertelfinal Carlos Alcaraz. IMAGO / AAP

Carlos Alcaraz schlägt Tommy Paul in 3 Sätzen und zieht an den Australian Open souverän in den Viertelfinal ein.

Auch Vorjahresfinalist Alexander Zverev hinterlässt beim Sieg über Francisco Cerundolo einen starken Eindruck.

Carlos Alcaraz (ATP 1) hat auch die vierte Hürde bei den Australian Open ohne Satzverlust genommen. Gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP 20) bewies der Spanier in den entscheidenden Phasen der Partie die besseren Nerven und siegte mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Er liess sich auf seinem Weg in den Viertelfinal auch von einer rund 15-minütigen Unterbrechung wegen eines medizinischen Zwischenfalls auf der Tribüne im 1. Satz nicht beirren. Alcaraz verkraftete die Pause etwas besser, Paul schenkte das Tiebreak mit einem Doppelfehler her.

«Ich habe ein gutes Spiel gemacht, das war von beiden Seiten hohes Niveau», sagte Alcaraz nach einer ansehnlichen Partie. In der Runde der besten acht trifft Alcaraz nun auf den australischen Publikumsliebling Alex de Minaur oder den Kasachen Alexander Bublik. Weiter als bis in den Viertelfinal hat es der Spanier in Australien bislang noch nicht geschafft.

Zverev stark

Seine bislang beste Leistung des Turniers gelang Alexander Zverev (ATP 3) im Achtelfinal gegen Francisco Cerundolo. Der Deutsche schlug den Argentinier (ATP 21) verdient mit 6:2, 6:4, 6:4. Der 28-Jährige verwandelte nach 2:12 Stunden seinen zweiten Matchball mit einem herrlichen Lob und blieb damit im diesjährigen Turnierverlauf erstmals ohne Satzverlust.

Auch mit seinem Viertelfinal-Gegner dürfte Zverev nicht unzufrieden sein. Statt Daniil Medwedew (ATP 12), gegen den er nur zwei der letzten acht Duelle gewinnen konnte, wartet in der Runde der letzten Acht Learner Tien auf den Deutschen. Der 20-jährige US-Amerikaner (ATP 29) liess Medwedew keine Chance und setzte sich mit 6:4, 6:0, 6:3 durch. Bereits im Vorjahr hatte Tien Medwedew aus dem Turnier geworfen, damals aber schon in der 2. Runde.

Australian Open 2026