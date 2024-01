Die Achtelfinals der oberen Tableau-Hälfte

Novak Djokovic (SRB/ATP 1) s. Adrian Mannarino (FRA/ATP 19) 6:0, 6:0, 6:3

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 7) u. Taylor Fritz (USA/ATP 12) 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6

Novak Djokovic steht nach einer Gala-Vorstellung zum 14. Mal im Viertelfinal der Australian Open. Der serbische Weltranglisten-Erste fegte Adrian Mannarino in nur 104 Minuten vom Court. Erst im 14. Anlauf gewann der Franzose sein erstes Game. Die Zahlen der Partie sprechen für sich: 85:42 Punkte, 31:12 Winner und 17:1 Asse hiess es zugunsten des Titelverteidigers.

«Die ersten beiden Sätze waren die besten, die ich seit langer Zeit gespielt habe. Es war alles in allem eine grossartige Vorstellung», sagte der zehnfache Melbourne-Sieger, und fügte an: «Ich bin gesundheitlich und sportlich auf einem sehr guten Weg.» Djokovic hatte sich zu Beginn des Turniers mit einer Erkältung herumgeplagt.

Nun gegen Fritz

Im Viertelfinal bekommt es Djokovic nicht wie gemäss der Setzliste erwartet mit Stefanos Tsitsipas zu tun, sondern mit Taylor Fritz. Der US-Amerikaner spielte in der John Cain Arena gegen den Griechen gross auf und durfte nach gut 3 Stunden dank eines 7:6, 7:5, 6:3, 6:3-Erfolges über seinen erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 8 an den Australian Open jubeln.

Der aufschlagstarke Fritz präsentierte sich gegen Tsitsipas auch von der Grundlinie in bestechender Form. Am Ende standen 50 direkten Gewinnschlägen (davon «nur» 13 Asse) nur 19 unerzwungene Fehler gegenüber. Auf der Gegenseite lautete die Bilanz von Tsitsipas 41:33.

Will Fritz erstmals in seiner Karriere in einen Major-Halbfinal einziehen, muss er eine Premiere schaffen, denn der grossgewachsene US-Amerikaner ist so etwas wie ein Lieblingsgegner von Djokovic. Alle der bisher 8 Direktduelle entschied der Serbe für sich, darunter auch den Melbourne-Achtelfinal 2021, als Djokovic in 5 Sätzen siegte.