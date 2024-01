Nächster Denkzettel für Medwedew auf Weg in den Viertelfinal

Legende: Es ging nicht ohne Ärger Daniil Medwedew gibt in Melbourne schon in seinem 3. Match mindestens einen Satz ab. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Die Achtelfinals der unteren Tableau-Hälfte

Daniil Medwedew (RUS/ATP 3) s. Nuno Borges (POR/ATP 69) 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1

Hubert Hurkacz (POL/ATP 9) s. Arthur Cazaux (FRA/ATP 122) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4

Daniil Medwedew steht zum 3. Mal in Folge bei einem Major-Event unter den letzten Acht. An seinem Lieblingsturnier – «Down Under» hatte er 2021 sowie 2022 je das Endspiel erreicht – wetzte der Russe die Vorjahres-Scharte somit definitiv aus. Damals war er bereits in der 3. Runde gescheitert. Gegen den im ATP-Ranking um 66 Plätze schlechter eingestuften Nuno Borges legte der Russe im Achtelfinal allerdings eine unfreiwillige Zusatzschlaufe ein. Allmählich auf der Zielgeraden angelangt, kassierte er spät im 3. Satz ein Break und musste den Portugiesen aus dessen Sicht zum 3:6, 6:7, 7:5 zurückkehren lassen. Die Weltnummer 3 reagierte darauf mit Vehemenz, kontrollierte den 4. Durchgang (26:11 Punkte) klar und holte somit zuvor Verpasstes doch noch nach.

Hinterher liess Medwedew durchblicken, dass er an diesem in der Margaret Court Arena nicht noch Lust auf mehr Tennis hatte. «Ich habe einfach gehofft, dass es nicht über 5 Sätze geht. Denn ich bin sehr müde. Aber das sollte bis zum nächsten Match wieder besser sein.»

Der 21-jährige Cazaux ist entzaubert

Medwedew wird nun im Viertelfinal von Hubert Hurkacz geprüft. Der aufschlagstarke Top-10-Spieler aus Polen beendete das Märchen von Wildcard-Inhaber Arthur Cazaux. Der erst 21-jährige Aussenseiter hatte in den knapp 2:30 Stunden Spielzeit zwar sehr wohl etwas entgegenzusetzen: So schlug er 18 Asse (gegenüber den 11 von Hurkacz), erreichte die gleich hohe Anzahl an Winner (je 41) und verwertete 100 Prozent seiner Breakchancen. Allerdings hatte er nur eine einzige, und im Tiebreak setzten sich die Klasse und Gewieftheit des 26-Jährigen aus Breslau durch.

So steht Hurkacz nun in seinem ersten Viertelfinal beim «Happy Slam». Und er tritt mit einer aussichtsreichen Bilanz von 3:2 aus den bisherigen Direktduellen an, schlug den Russen im Jahr 2022 bei den letzten 2 Begegnungen beide Male ohne Satzverlust.