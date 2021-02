Die Cinderella-Story beim «Happy Slam» nimmt kein Ende: Mit Aslan Karatsew steht die Weltnummer 114 in der Runde der letzten Vier.

Der 28-jährige Russe bestreitet seine Feuertaufe an einem Grand-Slam-Turnier und kämpfte sich durch die Qualifikation.

Karatsew verpatzt den Start in den Viertelfinal gegen Grigor Dimitrov (BUL/ATP 21), schafft aber gegen den am Rücken verletzten Bulgaren die Wende zum 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Ab dem dritten Durchgang war Grigor Dimitrov, der zuvor im gesamten Turnier keinen Satz hatte abgeben müssen, offensichtlich beeinträchtigt. Der Bulgare griff sich im Melbourne-Viertelfinal immer wieder an den Rücken. Er konnte sich zwischenzeitlich kaum mehr bewegen und war vor allem beim Aufschlag stark eingeschränkt. Ein Medical-Timeout brachte keine Besserung.

Auf der anderen Seite musste gleichwohl Aslan Karatsew – mit einem weiteren Erfolgsmärchen vor Augen – ruhig Blut bewahren. Doch der 28-Jährige ging seinen Weg unbeirrt weiter und war nach 2:32 Stunden im Halbfinal angelangt. Er steht – inklusive überstandener Qualifikation – nun bei 8 Siegen in Serie. Und er ist neuer Rekordträger: Als erster Spieler überhaupt in der Profiära seit 1968 kämpfte er sich gleich bei seiner allerersten Teilnahme an einem Major-Turnier in den Halbfinal vor.

Legende: Einfach nicht zu bezwingen Aslan Karatsew. Keystone

Innert einer Woche das Preisgeld verdoppelt

Karatsew startet seit der Corona-Pause richtiggehend durch und verbesserte sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres von Position 253 auf 111. Nun wird er im ATP-Ranking weitere rund 70 Plätze gutmachen. Ausserdem hat er mit den bis jetzt rund 650'000 eingespielten Dollar bei den Australian Open sein Karriere-Preisgeld mehr als verdoppelt. Seit letztem August gewann er 34 von 40 Spielen.

Im Halbfinal wartet auf Karatsew der nächste grosse Prüfstein: Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Novak Djokovic oder der Deutsche Alexander Zverev.