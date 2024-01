Die Top-10-Spielerinnen

Ons Jabeur (TUN/WTA 5) u. Mirra Andrejewa (RUS/WTA 47) 0:6, 2:6

So manch ein Zuschauer in der Rod Laver Arena wähnte sich um die Mittagszeit in Melbourne wohl im falschen Film. Nach nur gerade 54 Minuten musste sich das Publikum wieder von seinem Liebling Ons Jabeur verabschieden. Was war passiert? Die Weltnummer 5 aus Tunesien wurde in der 2. Runde von Mirra Andrejewa regelrecht gedemütigt.

Legende: Schöne Geste der Unterlegenen Mirra Andrejewa erhält am Netz von ihrem Idol Ons Jabeur eine herzliche Umarmung. Keystone/EPA/LUKAS COCH

Ausgerechnet Andrejewa, die Jabeur wegen ihrer variantenreichen Spielweise idolisiert. Die erst 16-jährige Russin lieferte eine Demonstration ihres jetzt schon eindrücklichen Könnens ab und spielte Jabeur in allen Belangen an die Wand. Für den «Bagel», einen Satzgewinn zu null, benötigte Andrejewa im 1. Durchgang nur 20 Minuten. Wie überlegen die Teenagerin war, unterstreicht auch die folgende Statistik: Andrejewa entschied über das ganze Spiel gesehen mehr als doppelt so viele Punkte für sich (53:26).

Out für Melbourne-Siegerin von 2018

Beinahe zeitgleich mit Jabeur musste mit Caroline Wozniacki (WTA 252) ein weiterer grosser Name die Segel streichen. Die 33-jährige Dänin, welche über 3 Jahre nach ihrem Rücktritt im August 2023 das Comeback gab, musste sich überraschend der noch eher unbekannten Russin Marija Timofejewa (WTA 170) beugen.

Wozniacki schien die Partie gegen ihre 20-jährige Widersacherin fest im Griff zu haben und führte mit 6:1, 2:0, ehe Timofejewa die grosse Wende lancierte. Nach fast zweieinhalb Stunden jubelte die Qualifikantin über den 1:6, 6:4, 6:1-Sieg, den bisher grössten ihrer noch jungen Karriere.