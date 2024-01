Dajana Jastremska ist an den Australian Open als 2. Qualifikantin nach Maria Timofejewa in die Achtelfinals eingezogen. Die Ukrainerin (WTA 93) bezwang die Amerikanerin Emma Navarro (WTA 26) trotz zwischenzeitlicher Nackenschmerzen in 1:56 Stunden mit 6:2, 2:6, 6:1 und machte ihren 2. Achtelfinal-Einzug an einem Major (nach Wimbledon 2019) perfekt. «Ich habe mir im 3. Satz gesagt: Konzentrier dich nicht zu stark auf deinen Nacken, das lenkt dich nur ab. Geniesse es lieber», so die 23-Jährige aus Odessa nach ihrem Erfolg.

Für ihre bislang 6 Siege in Melbourne (inklusive Qualifikation) stand Jastremska etwas mehr als 10 Stunden auf dem Court. Der grösste Coup gelang ihr in der 1. Runde gegen die an Nummer 7 gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova.

Stephens nach Führung out

Mit Sloane Stephens ist eine weitere Amerikanerin ausgeschieden. Die US-Open-Siegerin von 2017 unterlag der Russin Anna Kalinskaja mit 7:6 (10:8), 1:6, 4:6. In den Achtelfinals stehen nach Siegen über Landsfrauen die Chinesin Zheng Qinwen und die Französin Océane Dodin. Auch Jasmine Paolini (ITA) steht in der Runde der letzten 16.

Mit Spannung wird das Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Siegerinnen erwartet: Die lettische French-Open-Gewinnerin von 2017, Jelena Ostapenko, trifft auf Viktoria Asarenka. Die 34-jährige Belarussin hat bereits zweimal in Melbourne gewonnen – allerdings vor Äonen: 2012 und 2013.

Höhepunkt aus Schweizer Sicht ist die Partie von Viktorija Golubic gegen Jelina Switolina am Samstagmittag (MEZ).