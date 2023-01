Mit Veronika Kudermetowa ist die erste Top-10-Spielerin an den Australian Open gescheitert. Katie Volynets besiegte die Weltnummer 9 in drei Sätzen.

Legende: Jubelt über ihren grössten Karriere-Sieg Katie Volynets. Keystone/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Die Top-10-Spielerinnen

Katie Volynets (USA/WTA 113) s. Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 9) 6:4, 2:6, 6:2

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 5) s. Shelby Rogers (USA/WTA 51) 6:3, 6:1

Die Qualifikantin Katie Volynets setzte am Donnerstag ein dickes Ausrufezeichen: Die 21-Jährige siegte gegen die an Nummer 9 gesetzte Veronika Kudermetowa und stürmte damit in Melbourne in die 3. Runde. Bei ihrer erst 6. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier ist die Nummer 113 der Welt die 1. US-Qualifikantin, die seit der dreifachen Major-Siegerin Lindsay Davenport im Jahr 1993 die 3. Runde am «Happy Slam» erreicht. Volynets hatte laut eigener Aussage «Gänsehaut», nachdem sie in ihrem 1. Duell gegen eine Top-10-Spielerin den grössten Sieg ihrer Karriere errungen hatte. Damit setzte sich der gute Start der amerikanischen Spielerinnen und Spieler beim 1. Grand Slam des Jahres fort: Tags zuvor hatte Mackenzie McDonald den Titelverteidiger Rafael Nadal aus dem Turnier geworfen; Jessica Pegula, Madison Keys und Frances Tiafoe gewannen ebenfalls.

Aryna Sabalenka besiegte ihre amerikanische Gegnerin derweil in 2 Sätzen: Die an Nummer 5 gesetzte Belarussin lag gegen Shelby Rogers zu Beginn zwar mit 1:3 zurück, gewann dann aber 5 Games in Folge, und nutzte dann im 2. Durchgang ihren ersten Matchball zu einem deutlichen Sieg. Im Sechzehntelfinal trifft Sabalenka auf die Belgierin Elise Mertens (WTA 32).