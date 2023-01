An den Australian Open in Melbourne hat die 17-jährige Linda Fruhvirtova die Achtelfinals erreicht.

Legende: Ist in der 2. Woche noch mit dabei Linda Fruhvirtova. Imago/Zuma Wire

Fruhvirtovas Märchen geht weiter

Linda Fruhvirtova – das ist ein Name, den man sich im Tenniszirkus merken muss. Die erst 17-jährige Tschechin hat bei ihrer 1. Teilnahme in Melbourne sogleich die Achtelfinals erreicht. Im Duell mit ihrer Landsfrau Marketa Vondrousova (WTA 86) behielt die Weltnummer 82 mit 7:5, 2:6, 6:3 die Oberhand. Die beiden Spielerinnen lieferten sich in der 1573 Arena einige spektakuläre Ballwechsel und übertrumpften sich mit Stopp- und Lobbällen. Fruhvirtova, die am 1. Mai 18-jährig wird, durfte nach 137 Minuten jubeln. Der Teenagerin, die im vergangenen September in Chennai ihren 1. WTA-Titel gewonnen hat, wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. Gleiches gilt übrigens für ihre jüngere Schwester Brenda, die mit 15 Jahren bereits die 136. Position im WTA-Ranking belegt. Das Märchen von Linda Fruhvirtova in Melbourne muss im Achtelfinal noch nicht zu Ende sein. Mit der Kroatin Donna Vekic (WTA 64) trifft sie auf keine übermächtige Spielerin.