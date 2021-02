Jelina Switolina (UKR/WTA 5) u. Jessica Pegula (USA/WTA 61) 4:6, 6:3, 3:6

Jennifer Brady (USA/WTA 24) s. Donna Vekic (CRO/WTA 33) 6:1, 7:5

Switolina hat gegen Pegula das Nachsehen

Die WTA-Finals-Siegerin von 2018, Jelina Switolina, scheiterte auch bei ihrem 32. Anlauf, sich erstmals zur Grand-Slam-Championne zu küren – und zwar unerwartet früh bereits im Achtelfinal der Australian Open. Die Weltranglisten-Fünfte blieb an der ungesetzten Amerikanerin Jessica Pegula in 3 Sätzen hängen. Die Aussenseiterin hatte in den beiden Matches zuvor lediglich 4 Games abgegeben und übernahm auch gegen die Ukrainerin sogleich das Spieldiktat. Allerdings musste sie nach einem 6:4 ihren ersten Satz im Turnier abgeben, fand aber zurück in die Erfolgsspur.

Die 26-jährige Pegula steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Major-Turnier in der Runde der letzten Acht. Dort trifft sie am Mittwoch auf ihre US-Kollegin Jennifer Brady, die gegen die Kroatin Donna Vekic keine Probleme bekundete.