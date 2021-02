Dominic Thiem (AUT/ATP 3) u. Grigor Dimitrov (BUL/ATP 21) 4:6, 4:6, 0:6

Alexander Zverev (GER/ATP 7) s. Dusan Lajovic (SRB/ATP 27) 6:4, 7:6, 6:3

Hier können Sie nachlesen, wie Überraschungsmann Aslan Karatsew «down under» zu seinem nächsten Coup gekommen ist.

Thiem klar auf verlorenem Posten

Ein offensichtlich körperlich angeschlagener Dominic Thiem strich an den Australian Open im Achtelfinal überraschend die Segel. Mit 6:4, 6:4, 6:0 fiel das Verdikt zugunsten von Grigor Dimitrov deutlich aus. Der Vorjahresfinalist aus Österreich konnte in den ersten beiden Sätzen je eine 3:1-Führung nicht verwalten.

Der Bulgare schlug jeweils wuchtig zurück und drängte seinen Widersacher in die Defensive. Im 3. Umgang hatte sich Thiem aufgegeben. Welches körperliche Problem ihn behindert haben dürfte, ist noch nicht bekannt. Dimitrov steht in seinem 4. Melbourne-Viertelfinal – erstmals seit 2018 rückte er wieder so weit vor. Nun kommt es zum ersten Vergleich mit dem Überraschungsmann Aslan Karatsew (RUS/ATP 114). Thiem dagegen muss ein frühes Aus verdauen, bei allen 3 Majors des Vorjahres hatte der 27-Jährige mindestens den Viertelfinal erreicht.

Legende: Er brauchte Trost nach der klaren Abfuhr Favorit Dominic Thiem (links) konnte gegen Grigor Dimitrov nichts ausrichten. Reuters

Zverev doppelt nach

Der Deutsche Alexander Zverev kam «down under» zur 2. Viertelfinal-Qualifikation in Folge. Und sogar noch zu einem Jubiläum: zu seinem 50. Sieg auf Stufe Grand Slam. Die Weltnummer 7 bekundete dank einer eindrücklichen Vorstellung gegen Dusan Lajovic keine allzu grossen Mühen und verwandelte nach 2:21 Stunden seinen 2. Matchball.