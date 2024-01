Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (SRB/ATP 1) s. Dino Prizmic (CRO/ATP 178) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Jannik Sinner (ITA/ATP 4) s. Botic van de Zandschulp (NED/ATP 59) 6:4, 7:5, 6:3

Andrej Rublew (RUS/ATP 5) s. Thiago Seyboth Wild (BRA/ATP 78) 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)

Novak Djokovic ist an den Australian Open mit mehr Mühe als erwartet in die 2. Runde eingezogen. In der ersten Night Session des Turniers stand der Weltranglistenerste 4 Stunden auf dem Court, ehe sein Sieg gegen Dino Prizmic in trockenen Tüchern war. Der 18-jährige Kroate war noch nicht einmal geboren, als Djokovic 2005 in Melbourne sein erstes Major-Turnier bestritt. Nach einem einfach gewonnenen 1. Satz unterliefen dem haushohen Favoriten zahlreiche leichte Fehler, zudem spielte Prizmic plötzlich gross auf und sicherte sich tatsächlich den 2. Durchgang. Im 3. Durchgang lag Djokovic zudem mit Break hinten, schaffte aber noch die Wende. Damit war der Widerstand von Prizmic, der im vergangenen Jahr bei den French Open in Paris den Junioren-Wettbewerb gewonnen hatte und in Melbourne sein Grand-Slam-Debüt gab, weitgehend gebrochen.

Davis-Cup-Sieger Jannik Sinner ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Italiener, der ohne Vorbereitungsturnier nach Melbourne gereist war, setzte sich zum Auftakt an den Australian Open gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in 3 Sätzen durch. Ein Break zu Beginn des Spiels, ein weiteres am Ende des 2. Satzes und 4 Spiele in Folge nach einem 0:2-Rückstand im 3. Umgang ermöglichten es dem 22-Jährigen, in etwas mehr als zweieinhalb Stunden den Sieg zu erringen. Sinner ist der einzige Spieler, der Novak Djokovic zwischen Wimbledon und dem Ende der Saison 2023 besiegt hat.

01:23 Video Die besten Punkte bei Sinner - Van de Zandschulp Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Andrej Rublew übersprang seine Auftakthürde hingegen nur mit grosser Mühe. Der Russe setzte sich gegen Thiago Seyboth Wild in einem Fünfsatz-Krimi 7:5, 6:4, 3:6, 3:6, 7:6 (10:6) durch. Der Brasilianer kämpfte tapfer und wehrte 19 von insgesamt 23 Breakbällen ab, allein im 5. Satz waren es deren 7. Im Match-Tie-Break lag Rublew mit 0:3 und 2:5 zurück, drehte dann aber im entscheidenden Moment wieder auf und sicherte sich doch noch den erwarteten Sieg.

01:16 Video Die besten Punkte bei Rublew - Seyboth Wild Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Berrettini zieht sich zurück

Für den Italiener Matteo Berrettini (ATP 125) ist das Turnier unterdessen schon beendet, der Halbfinalist von 2022 kann wegen einer Fussverletzung nicht zu seinem für Montag angesetzten Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) antreten und zog sich zurück.