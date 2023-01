Dominic Thiem unterliegt Andrej Rublew in 3 Sätzen und scheidet bei den Australian Open in der 1. Runde aus.

Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Andrej Rublew. imago images/AAP

Die Top-10-Spieler

Andrej Rublew (RUS/ATP 6) s. Dominic Thiem (AUT/ATP 98) 6:3, 6:4, 6:2

Taylor Fritz (USA/ATP 9) s. Nikolos Basilaschwili (GEO/ATP 90) 6:4, 6:2, 4:6, 7:5

Für Dominic Thiem sind die Australian Open bereits wieder zu Ende. Der Österreicher, der sich in der Rasensaison 2021 eine schwere Handverletzung zugezogen hatte und daraufhin 9 Monate ausgefallen war, durfte in Melbourne dank einer Wildcard teilnehmen. In der 1. Runde wartete dafür Andrej Rublew auf den US-Open-Sieger von 2020. In Durchgang Nummer 1 hielt der Österreicher bis zum 3:4 aus seiner Sicht gut mit, ehe sich der Russe dank starkem Return-Spiel das Break holte. Ab Mitte des 2. Satz bekundete Thiem Probleme mit einer Rippe, Rublew setzte sich am Ende verdient in 3 Sätzen durch. Nächster Gegner der Weltnummer 6 ist entweder Max Purcell oder Emil Ruusuvuori.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht Taylor Fritz. Die Weltnummer 9 schlug gegen Nikolos Basilaschwili insgesamt 32 Asse und leistete sich dabei nur 2 Doppelfehler. Nach 2:24 Stunden stand der 4-Satz-Sieg des US-Amerikaners fest. Als nächstes bekommt es Fritz mit Chun-Hsin Tseng oder mit Alexei Popyrin zu tun.