Legende: Ging fokussiert ans Werk Hubert Hurkacz. Keystone/Dita Alangkara

Hubert Hurkacz (ATP 11) ist erfolgreich in die Australian Open gestartet. Der 25-Jährige liess dem Spanier Pedro Martinez (ATP 60) in der 1. Runde keine Chance, nach 1:49 Stunde hatte der Pole die Partie entschieden. 7:6 (7:1), 6:2, 6:2 lautete das Endresultat. Der 1,96 Meter grosse Hurkacz konnte sich wie so oft auf seinen Aufschlag verlassen. Gegen Martinez schlug der Pole 24 (!) Asse, dem Spanier dagegen gelang kein einziges. In der 2. Runde trifft Hurkacz auf Lorenzo Sonego (ATP 47) oder Nuno Borges (ATP 111).

Auch Jannik Sinner erwischte einen guten Start ins Turnier. Der Italiener setzte sich gegen den Briten Kyle Edmund (ATP 581) in 3 Sätzen mit 6:4, 6:0, 6:2 durch. Sinner, der im letzten Jahr bei allen Grand-Slam-Turnieren den Viertelfinal erreicht hatte, bekundete gegen die ehemalige Weltnummer 14 keine Schwierigkeiten. «Das war ein solider Auftritt», bilanzierte der 21-Jährige nach der Partie. In der nächsten Runde bekommt er es mit dem Argentinier Tomas Etcheverry (ATP 79) zu tun.