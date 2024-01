Legende: Drehte auf Daniil Medwedew. imago images/AAP

Die Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (RUS/ATP 3) s. Terence Atmane (FRA/ATP 145) 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 w.o.

Nach einem harzigen Start ist Daniil Medwedew in Melbourne noch in die 2. Runde eingezogen. Gegen den französischen Qualifikanten Terence Atmane bekundete der Russe vor allem im 1. Satz Schwierigkeiten. Der Favorit verlor den Durchgang, drehte dann aber mächtig auf. Im 2. Satz zog Medwedew schnell entscheidend auf 4:0 davon. In Durchgang 3 schaffte er das wegweisende Break zum 3:2. Nach einem weiteren Servicedurchbruch gab Atmane, der scheinbar an einem Krampf litt, auf. Medwedew bekommt es nun mit dem Finnen Emil Ruusuvuori (ATP 53) zu tun,