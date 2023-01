Legende: Bleibt im Turnier Jannik Sinner. Reuters/Action Images

Die Top-Spieler

Jannik Sinner (ITA/ATP 16) s. Marton Fucsovics (HUN/ATP 78) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0

Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 4) – Tallon Griekspoor (NED/ATP 63) 6:2, 7:6 (7:5), 6:3

In den ersten gut 90 Minute dürfte sich Jannik Sinner wie im falschen Film vorgekommen sein. Sein Gegner Marton Fucsovics zeigte sich enorm effizient und wenn der Plan des Ungarn für einmal nicht ganz aufging, half ihm auch noch wiederholt die Netzkante. Völlig überraschend sah sich Sinner, der in den beiden Runden zuvor überhaupt nichts hatte anbrennen lassen, mit einem 0:2-Satzrückstand konfrontiert. Anstatt mit seinem Schicksal zu hadern kämpfte sich der 21-jährige Südtiroler auf eindrückliche Art und Weise zurück und gab auf dem Weg zum grossen Comeback nur noch 3 Games ab.

Will Sinner an den Australian Open zum 2. Mal in Serie den Viertelfinal erreichen, muss er eine hohe Hürde meistern. Sein nächster Gegner ist kein geringerer als Stefanos Tsitsipas. Die Weltnummer 4 vermochte gegen Tallon Griekspoor zwar nicht restlos zu überzeugen, letztlich resultierte aber ein doch klarer 6:2, 7:6, 6:3-Sieg. Sinner bekommt somit auch die Chance auf eine Revanche. Vor einem Jahr war Tsitsipas für den Italiener im Viertelfinal eine Nummer zu gross, der Grieche setzte sich deutlich in 3 Sätzen durch.