Jannik Sinner erreicht in weniger als zwei Stunden die Achtelfinals in Melbourne. Ist der Italiener ein Titelkandidat?

Legende: Dynamisch in den Achtelfinal Jannik Sinner. key/AP Photo/Andy Wong

Die Top-10-Spieler

Jannik Sinner (ITA/ATP 4) s. Sebastian Baez (ARG/ATP 29) 6:0, 6:1, 6:3.

Mit jedem Spiel an den Australian Open wird Jannik Sinner dominanter. Gab der 22-jährige Südtiroler in Runde 1 noch 12 Games ab, waren es in der 2. Runde noch 6 und nun im Sechzehntelfinal nur noch 4. Erst im 8. Game schaffte es sein Gegner, der acht Monate ältere Argentinier Sebastian Baez, aufs Scoreboard. Der 3. Umgang blieb bis zum 2:2 offen, ehe Sinner erneut breaken und nach 1:52 Minuten die Partie für sich entscheiden konnte.

Die drei bisherigen klaren Siege mit minimalem Kräfteverschleiss (er stand nur gut 6 Stunden auf dem Court) machen Sinner zu einem Mitfavoriten auf den Titel. Von den Top 4 ist der Italiener bislang am besten unterwegs. Sein bisheriges Bestergebnis an einem Grand-Slam-Turnier ist der letztjährige Halbfinal-Einzug in Wimbledon, wo er Novak Djokovic unterlag. Ein Halbfinal Sinner-Djokovic wäre auch in Melbourne möglich. Fürchten müsste sich Sinner nicht: Zuletzt schlug er den Serben im Davis-Cup-Halbfinal.

Chatschanow nervenstark

Sinners Achtelfinal-Gegner heisst Karen Chatschanow. Die russische Nummer 15 der Welt schaltete den Tschechen Tomas Machac (ATP 75) aus. Beim 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:5) hatte Chatschanow Vorteile bei den «Big Points»: Im 1. Umgang wehrte er einen Breakball zum 5:5 ab und servierte danach den Satz nach Hause. In den Tiebreaks gelangen ihm einmal 3, einmal 4 Punkte in Serie.