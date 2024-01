Legende: Souverän in Runde 2 Jannik Sinner. imago images/Icon Sportswire

Die Top-10-Spieler

Jannik Sinner (ITA/ATP 4) s. Botic van de Zandschulp (NED/ATP 59) 6:4, 7:5, 6:3

Daviscup-Sieger Jannik Sinner ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Italiener, der ohne Vorbereitungsturnier nach Melbourne gereist war, setzte sich zum Auftakt an den Australian Open gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in 3 Sätzen durch. Ein Break zu Beginn des Spiels, ein weiteres am Ende des 2. Satzes und 4 Spiele in Folge nach einem 0:2-Rückstand im 3. Umgang ermöglichten es dem 22-Jährigen, in etwas mehr als zweieinhalb Stunden den Sieg zu erringen. Sinner ist der einzige Spieler, der Novak Djokovic zwischen Wimbledon und dem Ende der Saison 2023 besiegt hat.