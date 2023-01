Jelena Rybakina zieht an den Australian Open dank einem Zwei-Satz-Sieg in die Halbfinals ein.

Legende: «Down Under» so gut wie noch nie Jelena Rybakina. Keystone/AP/Dita Alangkara

Die Top-Spielerinnen

Jelena Ostapenko (LET/WTA 17) u. Jelena Rybakina (KAZ/WTA 25) 2:6, 4:6

Selbst eine Regenunterbrechung im 1. Satz hat Jelena Rybakina nicht aus dem Tritt gebracht: Die 23-jährige Wimbledon-Siegerin steht an den Australian Open als erste Halbfinalistin fest. Sie setzte sich gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:2, 6:4 durch. Rybakina war in ihren 3 Auftritten zuvor in Melbourne nie über die 3. Runde hinausgekommen.

Im Halbfinal trifft Rybakina auf die Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikaner Jessica Pegula und der zweimaligen Melbourne-Siegerin Wiktoria Asarenka aus Belarus (live auf SRF zwei und in der Sport App).