Mit Jubiläumssieg: Nadal stürmt in die Viertelfinals

Rafael Nadal hat die Hürde Achtelfinal an den US Open problemlos genommen. Der Spanier bezwang Alexandr Dolgopolow 6:2, 6:4, 6:1.

Nadal-Dolgopolow: Satz- und Matchbälle 0:46 min, vom 4.9.2017

Eine Schwäche hatte Nadal in den bisherigen 3 Runden an diesen US Open offenbart: Er startete jeweils verhalten in die Partie und verlor gar in den letzten beiden Partien jeweils den 1. Satz.

Diesen Fehler wollte der Spanier augenscheinlich nicht noch einmal begehen. Gegen Dolgopolow (ATP 64) war der Weltranglisten-Erste von Anfang an hellwach und übernahm sofort das Kommando auf dem Platz.

Dolgopolow mit 39 unerzwungenen Fehlern

Dolgopolow, der in der 2. Runde den an Nummer 15 gesetzten Tschechen Tomas Berdych eliminiert hatte, fand so nur selten zu seinem Powerspiel. Zudem war sein Tennis zu fehleranfällig, um den Mallorquiner in Bedrängnis zu bringen. Einzig im 2. Durchgang konnte er mit Nadal mithalten, ehe dem Spanier das Break zum 5:4 gelang.

In den anderen beiden Sätzen schaffte Nadal jeweils früh den Servicedurchbruch und verwaltete den Vorsprung anschliessend souverän. Nur gerade 2 Breakchancen erspielte sich Dolgopolow, nutzen konnte er keine davon. Nach gut anderthalb Stunden verwertete Nadal seinen 5. Matchball und feierte seinen 50. Sieg in Flushing Meadows.

Traum vom Halbfinal Federer - Nadal lebt

Durch Nadals Sieg ist der mögliche Traum-Halbfinal gegen Roger Federer in New York einen Schritt näher gerückt. Im Viertelfinal trifft er entweder auf den Belgier David Goffin (ATP 14) oder den jungen Russen Andrej Rublew (ATP 53).

Nadal mit Jubiläumssieg in New York



No.1 @RafaelNadal wins his 50th match at the US Open, d. Dolgopolov 6-2, 6-4, 6-1 to reach QFs#usopen pic.twitter.com/4ySs0VhoE3 — US Open Tennis (@usopen) 4. September 2017

