Nach Abnützungskampf: Auch Anderson steht im Halbfinal

Kevin Anderson hat im Viertelfinal der US Open mit Sam Querrey den letzten Amerikaner im Männertableau aus dem Turnier geworfen. Im Halbfinal trifft er auf den Spanier Pablo Carreno Busta.

Zusammenfassung Anderson - Querrey 0:54 min, vom 6.9.2017

Kevin Anderson (ATP 32) schlägt Sam Querrey (ATP 21) 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7)

schlägt Sam Querrey (ATP 21) 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7) Pablo Carreno Busta (ATP 19) besiegt Diego Schwartzmann (ATP 33) 6:4, 6:4, 6:2.

besiegt Diego Schwartzmann (ATP 33) 6:4, 6:4, 6:2. Premiere im Halbfinal: Keiner der beiden hat es zuvor je in eine Grand-Slam-Vorschlussrunde geschafft

Um knapp 2 Uhr Ortszeit war es in New York soweit: Anderson hatte Querrey in einem über dreistündigen Abnutzungskampf niedergerungen. Mit etwas mehr Wettkampfglück hätte der Amerikaner noch einen 5. Satz erzwingen können, doch den einzigen Satzball im Tiebreak des 4. Durchganges wehrte Anderson ab.

Anderson am Drücker, aber punktet nicht

Der Südafrikaner hätte es jedoch auch einfacher haben können. Im Tiebreak des 2. Satzes holte er einen 1:6-Rückstand auf und hätte sich beim Stand von 6:6 einen Satzball erspielen müssen. Dann schlug er aber einen einfachen Volley weit ins Aus, nachdem Querrey in der Defensive mehrmals den Ball mirakulös zurückgebracht hatte. Beflügelt von diesem unerwarteten Punktgewinn holte sich der Amerikaner den Satz etwas später doch noch.

Insgesamt war es die erwartete Aufschlagsschlacht zwischen den beiden grossgewachsenen Spielern geworden. Anderson schlug 22 Asse, Querrey 20. Nur wenige Breakchancen (8) und noch weniger Servicedurchbrüche (3) waren die Folge. Und weil Querrey im 2. Durchgang ein Break-Rückstand aufholen konnte, wurde einzig der 3. Satz nicht im Tiebreak entschieden.

Carreno Busta noch ohne Satzverlust

Vielleicht lag es daran, dass Diego Schwartzmann schon etwas müde war: Immerhin hatte er zuvor mit Carlos Berlocq (ATP 95), Janko Tipsarevic (ATP 67), Marin Cilic (ATP 7) und Lucas Pouille (ATP 20) namhafte Tenniskonkurrenz auf die Heimreise geschickt. Pablo Carreno Busta hingegen hatte sich ausnahmslos Qualifikanten gegenüber gesehen.

So musste der Argentinier sich im Viertelfinal medizinisch versorgen lassen. Carreno Busta hingegen wirkte frischer und fokussierter.

Die Weste bleibt weiss

Man würde Carreno Busta jedoch Unrecht tun, begründete man seinen Halbfinal-Einzug in Flushing Meadows einzig mit der Müdigkeit seines Gegners: Der 26-jährige Spanier zeigte sich in allen Belangen souverän: Er schlug mehr Asse als sein Gegenüber, war am Netz überlegen und schlug insbesondere mit der Vorhand einige sehenswerte Winner. Der 5. Sieg in New York ohne Satzverlust war die logische Folge daraus.

Zusammenfassung Carreno Busta - Schwartzman 2:35 min, vom 5.9.2017

