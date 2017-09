Nach Auf und Ab steht Stephens im US-Open-Endspiel

Heute, 3:29 Uhr

Die 1. Finalistin an den US Open heisst Sloane Stephens. Die 24-Jährige schlug Venus Williams nach mehr als 2 Stunden in 3 Sätzen.

Stephens - Williams: Die Live-Highlights 3:58 min, vom 8.9.2017 Nach 127 Spielminuten verwertet Sloane Stephens (WTA 83) gegen Venus Williams (WTA 9) den 1. Matchball zum 6:1, 0:6, 7:5.

Stephens erreicht erstmals in ihrer Karriere einen Grand-Slam-Final.

Williams verpasst 20 Jahre nach ihrem ersten US-Open-Endspiel den erneuten Finaleinzug. Nach 79 Minuten und dem Rebreak zum 2:2 von Williams im 3. Satz war der erste Halbfinal an den US Open neu lanciert. 45 Minuten später gelang Stephens der entscheidende Service-Durchbruch zum 6:5 im 3. Satz. Die 24-Jährige servierte den Sieg danach sicher nach Hause. Zuvor war das Duell zwischen der Routinière und Stephens eine einzige Achterbahnfahrt gewesen: Im 1. Satz passte bei Williams nicht viel: Stephens nutzte zwei Breakchancen und ging nach 24 Minuten mit 6:1 in Führung.

Im 2. Durchgang wendete sich das Blatt: Williams wehrte zunächst 3 Breakchancen ihrer Landsfrau ab und holte sich danach 6 Games in Serie zum Satzausgleich. Stephens steht erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Williams dagegen verpasste ihren 3. Major-Final in diesem Jahr, nachdem sie an den Australian Open und Wimbledon den Final erreicht hatte. Im Endspiel trifft Stephens am Samstag entweder auf Madison Keys (WTA 16) oder Coco Vandeweghe (WTA 22), die sich im zweiten Halbfinal gegenüberstehen. Williams deckt am Netz alles ab 0:41 min, vom 8.9.2017 Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 06.09.2017, 22:00 Uhr.

bbi