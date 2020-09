Mit Novak Djokovic ist der Topfavorit auf den Titel an den US Open draussen. Welcher Spieler springt in die Bresche?

An den US Open werden die Karten neu gemischt

Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic ist klar: Nach dem Final der US Open am kommenden Sonntag wird ein neuer Grand-Slam-Sieger feststehen. Von den noch auf der ATP-Tour aktiven Major-Champions der letzten 16 Jahre sind sämtliche Spieler entweder ausgeschieden (Djokovic, Marin Cilic, Andy Murray) oder gar nicht erst angetreten (Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Juan Martin del Potro).

Das letzte Grand-Slam-Turnier, bei dem weder Djokovic, Federer oder Nadal im Halbfinal standen, waren die French Open 2004. Zudem hat das Trio seit den US Open 2016 die Titel bei den vier Majors stets unter sich ausgemacht.

Nun wird es interessant. Ich bin nicht der Einzige, der eine Chance hat.

Djokovic war der haushohe Favorit auf den Triumph in Flushing Meadows. Sein Aus eröffnet den restlichen Spielern ungeahnte Chancen. «Nun wird es interessant. Ich bin nicht der Einzige, der eine Chance hat», sagte Alexander Zverev, der ein möglicher Halbfinal-Gegner des Serben gewesen wäre.

Die US-Open-Sieger seit 2004 Jahr Gewinner 2004 Roger Federer 2005 Roger Federer 2006 Roger Federer 2007 Roger Federer 2008 Roger Federer 2009 Juan Martin del Potro 2010 Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic 2012 Andy Murray 2013 Rafael Nadal 2014 Marin Cilic 2015 Novak Djokovic 2016 Stan Wawrinka 2017 Rafael Nadal 2018 Novak Djokovic 2019 Rafael Nadal

Von den 12 im Tableau verbliebenen Spielern haben nur 2 Erfahrungen mit einem Grand-Slam-Final gemacht. Der an Nummer 2 gesetzte Österreicher Dominic Thiem stand 2018 (French Open), 2019 (French Open) und 2020 (Australian Open) in einem Grand-Slam-Final. Daniil Medwedew (RUS) unterlag vor einem Jahr an den US Open Rafael Nadal im Kampf um den Titel.

Die Karten werden also neu gemischt. Zusammen mit Zverev (Sieger der ATP Finals 2018) gelten Thiem und Medwedew nun als die grössten Favoriten auf den Titel. Der Rest des Feldes wird von Matteo Berrettini (ATP 8) angeführt. Die 9 Spieler kommen zusammen auf nur gerade 18 ATP-Titel.

Doch noch nie war die Chance auf einen Überraschungssieger wohl so günstig wie jetzt. Eines ist klar: Die sogenannte «Next Generation» wird nach dem Djokovic-Out aus dem langen Schatten der «Big 3» treten – zumindest temporär. Nun können die Spieler beweisen, dass sie diesem Druck gewachsen sind.