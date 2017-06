Nach Regen-Chaos: Geballte Tennis-Action am Mittwoch

Aktualisiert Heute, 8:00 Uhr

Weil Novak Djokovic (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 4) wegen des Regens Verschiebungen in Kauf nehmen mussten, kommt es am Mittwoch in Paris zum grossen Viertelfinal-Tag.

Bild in Lightbox öffnen. Nach den regenbedingten Absagen am Dienstag kämpft Nadal gegen Landsmann Pablo Carreno Busta (ATP 18) nun am Mittwoch um den Halbfinal-Einzug. Ebenso Novak Djokovic, der es mit Geheimfavorit Dominic Thiem (ATP 7) zu tun bekommt. Les quarts de finale Hommes ne pourront avoir lieu aujourd'hui et sont reportés à demain#RG17 pic.twitter.com/N9YvlkpfSQ — Roland-Garros (@rolandgarros) 6. Juni 2017 Somit stehen am Mittwoch alle Viertelfinals bei den Männern im Einsatz sowie die 2 verbliebenen Viertelfinals der Frauen auf dem Programm. Programm Mittwoch an den French Open Zeit

Court Philippe Chatrier

Court Suzanne Lenglen

11:00 Uhr

Nadal - Carreno Busta

Djokovic - Thiem

nicht vor 14:00 Uhr

Garcia - Pliskova

Switolina - Halep

anschliessend Murray - Nishikori

Wawrinka - Cilic

Von den Verschiebungen betroffen ist auch Martina Hingis. Die Schweizerin kommt in der Doppelkonkurrenz an der Seite von Yung-Jan Chan ebenfalls erst am Mittwoch wieder zum Einsatz. Gegnerinnen im Viertelfinal sind Raluca Olaru und Olga Sawtschuk (ca 15:30 Uhr). Programm-Hinweis Verfolgen Sie die French Open am Mittwoch ab 11:00 Uhr live auf SRF

zwei und in der SRF Sport App sowie auf www.srf.ch/sport. Erst werden

die Partien von Djokovic und Nadal im Wechsel gezeigt, anschliessend die

Viertelfinals der Frauen. Um ca. 15:30 Uhr sehen Sie die Partie von

Wawrinka gegen Cilic.



bbi