Nach Sieg gegen Ex-Partnerin: Hingis im Doppel-Final

Martina Hingis und ihre taiwanesische Partnerin Yung-Jan Chan stehen erstmals gemeinsam im Doppel-Final eines Grand-Slam-Turniers. Das Duo eliminierte im Halbfinal der US Open Sania Mirza und Shuai Peng.

Satz- und Matchball bei Mirza/Peng - Chan/Hingis 0:30 min, vom 8.9.2017

Martina Hingis und ihre taiwanesische Partnerin Yung-Jan Chan setzten sich im Halbfinal der US-Open-Doppelkonkurrenz gegen Hingis' ehemalige Partnerin durch: Gegen Sania Mirza und Shuai Peng resultierte ein 6:4, 6:4-Sieg.

Im Final treffen die beiden auf ein tschechisches Gespann: Lucie Hradecka/Katerina Siniakova und Lucie Safarova/Barbora Strycova machen den zweiten Finalplatz unter sich aus.

12. Major-Titel im Doppel in Griffweite

Das Duo Hingis/Chan, das seit Beginn ihrer Partnerschaft im Februar dieses Jahres bereits 6 Turnier gewonnen hat, greift am Sonntag nach dem 1. gemeinsamen Titel an einen Grand-Slam-Turnier.

Hingis, die bislang 11 Major-Titel im Doppel holte (3 davon mit Mirza), stand zuletzt 2016 an den Australian Open in einem Major-Final – und gewann diesen. An den US Open datiert die letzte Finalteilnahme von 2015.

Später am Abend bietet sich Hingis mit Jamie Murray die Chance, auch in der Mixed-Konkurrenz in den Final einzuziehen.