Nadal ist zurück

Rafael Nadal hat bei einem Einladungsturnier im Melbourner Vorort Kooyong sein Comeback gegeben. Die Weltnummer 1 verlor zwar, schaut den Australian Open aber positiv entgegen.

In den letzten Wochen musste Rafael Nadal zuerst das Einladungsturnier in Abu Dhabi und danach die ATP-Veranstaltung in Brisbane absagen. Nun ist der Mallorquiner wettkampfmässig in den Tennis-Zirkus zurückgekehrt.

Bei der traditionsreichen Kooyong Classic, welche Roger Federer 2005 und 2009 gewonnen hatte, unterlag Nadal Richard Gasquet mit 4:6, 5:7. Den letzten Ernstkampf hatte die Weltnummer 1 Mitte November bei den World Tour Finals in London bestritten.

« Das Knie ist in Ordnung. » Rafael Nadal



«Das Knie ist in Ordnung, ich bin hier. Wenn ich mich nicht gut fühlen würde, wäre ich nicht hier. Ich werde in den nächsten Tagen hart trainieren für die Australian Open und werde bereit sein», vermeldete der letztjährige Melbourne-Finalist und fügte an: «Es ist gut, noch ein richtiges Match gespielt zu haben.»

Good News von Wawrinka

In Melbourne meldete sich auch Stan Wawrinka zu Wort. «Ich habe noch einiges zu tun, aber ich fühle mich gut und freue mich auf den Start», meinte der Australian-Open-Sieger 2014, der seit Juli pausiert.