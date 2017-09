Nadal: «Möchte nicht Federers ‹Boyfriend› werden»

Nach seinem Viertelfinalsieg gegen Andrej Rublew war Rafael Nadal total entspannt. Mit einem lockeren Spruch sorgte er bei der anschliessenden Medienkonferenz für einige Lacher.

Nadal will nicht Federers ‹Boyfriend› sein» 0:19 min, vom 7.9.2017

Die Frage war eigentlich ganz harmlos. Im Hinblick auf einen möglichen Halbfinal gegen Roger Federer – das Spiel des Schweizers gegen Juan Martin del Potro hatte noch nicht stattgefunden – wollte ein Journalist wissen, was er an seinem langjährigen Rivalen denn am meisten schätze.

Nadal überlegte kurz und antwortete schliesslich unter grossem Gelächter der Journalisten: «Ich möchte nicht den Anschein erwecken, dass ich sein ‹Boyfriend› werden möchte.»

« Dass er nach so vielen Jahren immer noch so motiviert und erfolgreich ist, spricht für ihn. » Rafael Nadal

über Roger Federer

Nach einer längeren Pause liess er schliesslich eine seriösere Antwort folgen. «Wir haben grossen Respekt voreinander, wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Roger ist ein hervorragender Botschafter und ein tolles Vorbild für die Kinder. Dass er nach so vielen Jahren immer noch so motiviert und erfolgreich ist, spricht für ihn. Ich bewundere ihn», lobte Nadal.

Wie verhext in New York

Zum 38. Duell der beiden wird es im Halbfinal bekanntlich nicht kommen. In New York haben Nadal und Federer – im Gegensatz zu allen anderen Grand-Slam-Turnieren – noch nie gegeneinander gespielt. Bereits zum 6. Mal waren sie nur einen Sieg davon entfernt.

Federer vs. Nadal bei den grössten Turnieren

Anzahl Duelle Siege Federer Siege Nadal Australian Open 4 1 3 French Open 5 0 5 Wimbledon 3 2 1 US Open - - - World Tour Finals 5 4 1 Gesamt: 17 7 10

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.09.2017, 02:45 Uhr