Nadal und Anderson korrigieren Fehlstarts

Rafael Nadal steht zum 4. Mal im Final der US Open. Dort trifft der Spanier auf Überraschungsmann Kevin Anderson.

Nadal - Del Potro: Die Live-Highlights Der Balljunge kennt kein Erbarmen mit dem Insekt Nadal - Del Potro: Die Live-Highlights 4:12 min, vom 9.9.2017

Der Balljunge kennt kein Erbarmen mit dem Insekt 0:47 min, vom 9.9.2017

Rafael Nadal (ATP 1) setzte sich gegen Juan Martin Del Potro (ATP 28) mit 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 durch.

Kevin Anderson (ATP 32) schlug Pablo Carreño Busta (ATP 19) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Nadal steht zum 23. Mal in einem Grand-Slam-Final, für Anderson ist es eine Premiere.

Del Potro begann die Partie, wie er es sich erhofft hatte. Mit dem Rückenwind des Sieges gegen Roger Federer überzeugte er mit guter Länge in seinen Grundschlägen und sicherte sich den 1. Satz dank eines Breaks.

Ultraschneller Nadal zaubert gegen Del Potro

Nadal mit «Bagel»

Doch Nadal stachelte dies nur an. Der Mallorquiner steigerte sich markant und liess seinem Gegner in den folgenden 40 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Gleich 9 Games in Folge sicherte sich Nadal in dieser Phase bis zum 3:0 im 3. Satz.

Angefeuert vom fanatischen argentinischen Publikum fand der «Turm von Tandil» danach wieder besser in die Partie. Gegen einen entfesselten Nadal war der Argentinier allerdings chancenlos.

#Nadal trying to win multiple #GrandSlam titles in a season for 4th time in career:

2010 (3)

2013 (2)

2008 (2)#USOpen — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 9, 2017

Aufschlagstarker Anderson

Im Final von New York trifft Nadal am Sonntag auf Anderson. Der Südafrikaner gewann seinen Halbfinal gegen Carreño Busta ebenfalls in 4 Sätzen, ebenfalls nachdem er den ersten Durchgang abgegeben hatte. Vor allem mit dem Aufschlag diktierte Anderson das Spiel gegen den Spanier.

Nachdem er im 5. Game des 2. Satzes sein zweites Break kassiert hatte, gab er seinen Aufschlag nicht mehr ab und gewann verdient. Andersons Einzug hat durchaus historischen Charakter:

Er ist der erste Südafrikaner seit 52 Jahren, der wieder ein US-Open-Finale erreichte.

Der Weltranglisten-32. ist der am schlechtesten platzierte Endspielteilnehmer im «Big Apple» seit Einführung der Computer-Rangliste 1973.

Für Anderson ist es mit 31 Jahren der grösste Erfolg seiner Karriere – für Nadal bereits der 23. Einzug in einen Grand-Slam-Final.

Anderson - Carreño Busta: Die Live-Highlights 0:39 min, vom 9.9.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.09.17, 22:00 Uhr