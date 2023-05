Stricker bleibt in French-Open-Quali hängen

Legende: Muss weiter auf seine Grand-Slam-Premiere warten Dominic Stricker. Freshfocus / Urs Lindt

Stricker scheitert an Tirante

Dominic Stricker hat den erstmaligen Sprung ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die Schweizer Weltnummer 116 verlor in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für die French Open gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 153) mit 3:6, 6:1, 1:6. Stricker hatte sich nach verlorenem Startsatz zurückgekämpft, blieb im entscheidenden Durchgang jedoch chancenlos. Der 20-Jährige schlug zwar mehr Winner als sein Kontrahent (27 zu 21), leistete sich aber auch fast doppelt so viele ungezwungene Fehler (32 zu 17). Nach 1:47 Stunden musste er Tirante zum Sieg gratulieren. Der in der Qualifikation als Nummer 9 gesetzte Linkshänder muss nun auf Absagen und Losglück hoffen, um doch noch als Lucky Loser ins Hauptfeld einziehen zu können.