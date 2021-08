Legende: Kämpferischer Auftritt Stefanie Vögele (Archivbild). imago images

Quali US Open: Vögele und Laaksonen weiter

Stefanie Vögele (WTA 128) zog in die letzte Qualifikationsrunde der US Open ein. Die Aargauerin schlug die Britin Jodie Burrage (WTA 343) mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Dabei musste sie im Entscheidungssatz ein Break wettmachen und einen Matchball abwehren. Ebenfalls in der 3. Quali-Runde steht Henri Laaksonen (ATP 130), der Eliot Spizzirri (ATP 766) aus den USA mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 bodigte. Ausgeschieden ist Susan Bandecchi (WTA 208), die gegen Astra Sharma (WTA 114) aus Australien mit 4:6, 6:7 (4:7) verlor. Die 23-Jährige erspielte sich nur einen Punkt weniger als ihre Gegnerin (77:78).

Anzahl Zuschauer in Melbourne offen

Die Organisatoren der Australian Open in Melbourne planen wegen der Corona-Vorkehrungen für Januar 2022 mit einer zweiwöchigen «Blase» statt wie heuer mit einer strikten Hotel-Quarantäne. In der «Blase» sollen sich die Spieler frei zwischen Hotel und Trainingsplätzen bewegen können, erklärte Turnierdirektor Craig Tiley. Offen sei noch, wie viele Zuschauer erlaubt sein werden. Eine Impfquote von zumindest 80 Prozent soll eine höhere Besucherzahl ermöglichen.