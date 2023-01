Legende: Verpasst in Melbourne das Hauptfeld Dominic Stricker. Archiv/Keystone/Georgios Kefalas

Die 3. Quali-Runde endete für beide Schweizer mit herben Enttäuschungen. Der Berner Dominic Stricker (ATP 119) unterlag dem Franzosen Enzo Couacaud (ATP 190) in 110 Minuten und nach einem Satzball im Tiebreak des 2. Satzes mit 6:7 (2:7), 6:7 (7:9).

Der bald 21-jährige Ostschweizer Leandro Riedi (ATP 135) ging gegen den gleichaltrigen Tschechen Dalibor Svrcina (ATP 219) mit 0:6, 4:6 regelrecht unter.

Erneut Spektakel von Couacaud?

Parallelen bei den beiden Schweizer Niederlagen: Stricker und Riedi unterliefen jeweils viel zu viele Fehler, beide suchten zu früh in den Ballwechseln die Entscheidung.

Allerdings boten die Gegner auch Spektakel und starke Leistungen. Insbesondere Couacaud hatte sich schon an den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren fürs Hauptfeld qualifiziert. Hinterher war er in Wimbledon gegen John Isner und an den US Open gegen Borna Coric jeweils erst nach 5 Sätzen gescheitert.