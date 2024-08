Die erste Hürde in der Qualifikation zu den US Open überstehen nicht alle Schweizer.

Naef und Riedi in Runde 2 – Hüsler muss sich verabschieden

Qualifikation US Open

Legende: Weiter dabei in New York Céline Naef. IMAGO / ZUMA Press Wire

Nach einem zweieinhalbstündigen Kraftakt hat Céline Naef den Einzug in die 2. Runde der Quali der US Open geschafft. Die Weltnummer 181 behielt gegen Marina Stakusic (WTA 140) mit 6:3, 3:6, 6:4 die Oberhand. Naef hätte die Partie schon früher entscheiden können. Doch beim Stand von 3:1 im 2. Satz verlor sie 5 Games in Serie und musste den Durchgang abgeben.

Ebenfalls in der 2. Runde steht Leandro Riedi (ATP 131). Seine Auftaktpartie lief allerdings deutlich geschmeidiger. Gegen Nicolas Moreno de Alboran (ATP 145) brauchte der 22-Jährige nicht einmal eine Stunde, um seinen 6:1, 6:3-Sieg ins Trockene zu bringen.

Hüsler ausgeschieden

Marc-Andrea Hüsler (ATP 165) ist hingegen bereits gescheitert. Gegen den Kasachen Beibit Zhukajew (ATP 220) verlor Hüsler in gut anderthalb Stunden 6:7 (5:7), 4:6.

Legende: Hätte durchaus seine Möglichkeiten gehabt Marc-Andrea Hüsler. Keystone/PETER SCHNEIDER

Der Schweizer hätte mehr als genug Möglichkeiten gehabt, den Match in andere Bahnen zu lenken. Doch Hüsler konnte nur gerade 1 von 8 Breakchancen nutzen.

In der Nacht auf Mittwoch steht auch Jérôme Kym in der 1. Qualirunde im Einsatz.