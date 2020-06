Wimbledon fällt dieses Jahr leider aus. Dennoch können Sie Ihr Wissen über den All England Club unter Beweis stellen.

Wie viele andere Sportevents ist auch Wimbledon dieses Jahr dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Am 29. Juni wäre es an der Church Road in London losgegangen. Als kleines Trostpflaster präsentieren wir Ihnen ein Quiz zum einzigen Grand-Slam-Turnier auf Rasen. Viel Spass!