Regen wirbelt Programm durcheinander

Novak Djokovic (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 4) können ihre Viertelfinal-Partien erst am Mittwoch bestreiten. Grund dafür ist der Regen in Paris.

Nadal kämpft gegen Landsmann Pablo Carreno Busta (ATP 18) um den Halbfinal-Einzug, Novak Djokovic bekommt es mit Geheimfavorit Dominic Thiem (ATP 7) zu tun.

Les quarts de finale Hommes ne pourront avoir lieu aujourd'hui et sont reportés à demain#RG17 pic.twitter.com/N9YvlkpfSQ — Roland-Garros (@rolandgarros) 6. Juni 2017

Von den Verschiebungen betroffen ist auch Martina Hingis. Die Schweizerin kommt in der Doppelkonkurrenz an der Seite von Yung-Jan Chan ebenfalls erst am Mittwoch wieder zum Einsatz. Gegnerinnen im Viertelfinal sind Raluca Olaru und Olga Sawtschuk.