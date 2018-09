Legende: Video Nishikori schlägt Cilic in fünf Sätzen abspielen. Laufzeit 01:28 Minuten.

Nishikori schlägt Cilic in fünf Sätzen

Kei Nishikori bezwingt Marin Cilic im Viertelfinal der US Open nach über 4 Stunden mit 2:6, 6:4, 7:6, 4:6, 6:4.

Damit revanchiert sich der Japaner für die deutliche Final-Niederlage gegen den Kroaten in New York 2014.

Im Halbfinal trifft Nishikori auf Novak Djokovic oder John Millman.

Gleich mit 3:6, 3:6 und 3:6 musste sich Kei Nishikori an den US Open 2014 in seinem bisher einzigen Grand-Slam-Final geschlagen geben. Sein Bezwinger: Marin Cilic. Vier Jahre später konnte sich der 28-jährige Japaner endlich revanchieren.

Momentum wechselt mehrmals die Seiten

Dabei erwischte Nishikori einen Kaltstart. Cilic gelangen bereits im Startsatz zwei Breaks. Weil der Kroate bei seinen Aufschlagspielen nichts zuliess, holte er sich den 1. Durchgang diskussionslos mit 6:2.

Auch in der Folge schien Cilic alles im Griff zu haben. Doch die Weltnummer 21 verspielte eine 4:2-Führung und verlor komplett den Faden. Nishikori wusste dies auszunutzen, schaffte den Satzausgleich und nahm seinem Widersacher gleich dreimal in Serie den Service ab. Zwar erholte sich Cilic zwischenzeitlich wieder. Im Tiebreak musste der US-Open-Champion von 2014 aber den 1:2-Satzrückstand hinnehmen.

Nervenkostüm hält bei Nishikori besser

Verpasstes holte der 29-Jährige im 4. Satz nach. Das Break zum 4:3 reichte, um einen Entscheidungssatz zu erzwingen. Dort war der Japaner dann aber schnell wieder auf der Höhe des Geschehens. Der frühe Servicedurchbruch zum 3:1 verschaffte ihm in der Glutofenhitze von New York einen Vorteil.

Cilic geriet ins Hadern, vermochte in dieser ausgeglichene Partie aber erneut zu reagieren. Gleich darauf war es dann aber um ihn geschehen: Das drohende Tiebreak wendete der etwas nervenstärkere Nishikori bei 5:4 mit einem letzten Break ab.

Im Halbfinal könnte dem Japaner ein Duell mit Novak Djokovic drohen, sollte dieser seinen Viertelfinal gegen Federer-Bezwinger John Millman gewinnen. Gegen den Serben liegt er im Head-to-Head 2:14 zurück, gewann aber auf dem Weg in den Final 2014 das einzige Duell an den US Open.

US Open Tableau Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 05.09.2018, 22:40 Uhr