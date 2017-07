Round-Up: Ein leichtes Spiel mit Tücken für Tsonga

Jo-Wilfred Tsonga hat in Wimbledon mit Simone Bolelli kurzen Prozess gemacht. Doch trotz des glatten 3-Satz-Sieges kämpfte der Franzose mit Schwierigkeiten. Das Geschehen vom 3. Spieltag gibt es hier in kompakter Form.

Nishikori braucht 3 Anläufe, um sich den Sieg zu sichern 0:36 min, vom 5.7.2017

Auch der Ameisenplage getrotzt: Jo-Wilfred Tsonga schaltete in seinem 2. Spiel Simone Bolelli mit 6:1, 7:5, 6:2 aus. Mehr Mühe als mit seinem Gegner bekundete der Franzose allerdings mit den fliegenden Ameisen, die aktuell auf der Anlage die Profis quälen. «Es war kurios. Überall waren diese Viecher. Sie krochen in Ohr und Nase», sagte Tsonga genervt.

Insektenplage in Wimbledon – auch Nishikori war betroffen 0:41 min, vom 5.7.2017

Nicht wie Federer: Kei Nishikori vermied ein frühes Out gegen Sergej Stachowski (ATP 122). Der um 113 Plätze besser eingestufte Japaner musste beim 6:4, 6:7, 6:1, 7:6 gegen den Ukrainer aber hart kämpfen. Vor 4 Jahren hatte der Gewinn des 2. Satzes Stachowski regelrecht beflügelt, er schaltete damals völlig unerwartet Roger Federer aus. Heute gab es keine erneute Überraschung.

Bitteres Ende für die Marathon-Woman: Donna Vekic (WTA 58) musste sich an der «Church Road» in der 2. Runde verabschieden. Die Freundin von Stan Wawrinka wurde von der an Nummer 6 gesetzten Lokalmatadorin Johanna Konta mit 6:7, 6:4, 8:10 niedergerungen. Die Partie dauerte 3:10 Stunden, schon am Montag war Vekic während 135 Minuten gefordert gewesen.

