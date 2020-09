Victoria Azarenka (WTA 14) - Anna Karolina Schmiedlova (WTA 161) 2:6, 2:6

Jelina Switolina (WTA 5) - Renata Zarazua (WTA 178) 6:3, 0:6, 6:2

Serena Williams (WTA 9) konnte gegen Tsvetana Pironkova (WTA 157) nicht zu ihrer 2.-Runden-Partie antreten.

Die Nummer 10 des Turniers, Victoria Azarenka, ist ausgeschieden. Die Belarussin scheiterte in der 2. Runde an der Slowakin Anna Karolina Schmiedlova deutlich in 2 Sätzen. Azarenka – an den US Open noch bis ins Endspiel vorgedrungen – machte 37 Eigenfehler und konnte kein Break realisieren (4 Breakbälle). Schmiedlova überrascht derweil weiter: Die 26-Jährige schlug mit Venus Williams (WTA 76) bereits in der 1. Runde eine deutlich besser klassierte Spielerin.

Jelina Switolina erlebte gegen die mexikanische Qualifikantin Renata Zarazua eine Achterbahnfahrt. Die an Nummer 3 gesetzte Ukrainerin brach nach dem gewonnen Startsatz ein und musste den 2. Durchgang gleich zu Null abgeben. Danach steigerte sich Switolina wieder und entschied den Entscheidungssatz mit 6:2 zu ihren Gunsten.