Matteo Berrettini (ATP) 9 - Federico Coria (ATP 94) 6:3, 6:3, 6:2

Matteo Berrettini steht zum 3. Mal in der 3. Runde von Roland Garros. Der Italiener ging gegen Federico Coria hohes Risiko, was sich auszahlte: Mit 46 Gewinnschlägen (bei 31 unerzwungenen Fehlern) brauchte er gerademal 1:58 Stunden, um den Argentinier in die Schranken zu weisen. Zum möglichen inneritalienischen Duell kommt es in der nächsten Runde indes nicht: Berrettinis Landsmann Andreas Seppi musste sich dem Südkoreaner Soonwoo Kwon geschlagen geben.