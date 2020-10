Die Top-10-Spieler

Rafael Nadal (ATP 2) - Stefano Travaglia (ATP 74) 6:1, 6:4, 6:0

Dominic Thiem (ATP 3) - Casper Ruud (ATP 25) 6:4, 6:3, 6:1

Alexander Zverev (ATP 7) - Marco Cecchinato (ATP 110), 6:1, 7:5, 6:3

Auch in der 3. Runde blieb Rafael Nadal ohne Satzverlust. Der Spanier, der in Roland Garros seinen 13. Titel anpeilt, liess gegen Stefano Travaglia die Muskeln spielen und siegte in 96 Minuten 6:1, 6:4, 6:0. Der nächste Gegner des Mallorquiners heisst Sebastian Korda (ATP 213) und stammt aus den USA.

Der als Nummer 3 gesetzte US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwang den Norweger Casper Ruud (ATP 25) in 3 Sätzen. Gegen den Sandspezialisten geriet Thiem trotz anfänglichem Breakrückstand nicht ernsthaft in Bedrängnis. Vor allem in den Big Points blieb der 27-jährige Österreicher jeweils Herr der Lage. In seinem Achtelfinal trifft er auf Wawrinka-Bezwinger Hugo Gaston.

Mit Alexander Zverev kam der nächste Favorit ohne Mühe eine Runde weiter. Gegen den italienischen Qualifikanten Marco Cecchinato stand der deutsche US-Open-Finalist nur 1:47 Stunden auf dem Court Suzanne-Lenglen. Zverev schlug 10 Asse, musste seinen Aufschlag aber einmal abgeben. Im Achtelfinal wartet mit Jannik Sinner (ATP 75) erneut ein Italiener.