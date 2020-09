Die Gesetzten

Dominic Thiem (ATP 3) - Marin Cilic (ATP 40) 6:4, 6:3, 6:3

Yoshihito Nishioka (ATP 51) - Félix Auger-Aliassime (ATP 22) 7:5, 6:3, 6:3

Mikhail Kukushkin (ATP 88) - Fabio Fognini (ATP 15) 7:5, 3:6, 7:6 (7:1), 6:0

Zu Beginn des 3. Satzes schien es nochmals spannend zu werden: Marin Cilic breakte Dominic Thiem gleich beim ersten Aufschlagspiel. Letzterer hatte die ersten beiden Durchgänge souverän für sich entschieden. Auch im 3. Satz fand der Österreicher aber die Lösung: Er gewann 5 Games in Folge und besiegte den Kroaten nach gut 2 Stunden in 3 Sätzen. Vor 3 Wochen in New York hatten sich die beiden US-Open-Champions bereits duelliert. Auch damals gewann bekanntlich Thiem.

Für Félix Auger-Aliassime ist das Turnier überraschend früh vorbei. Die aufstrebende Weltnummer 22 unterlag dem Japaner Yoshihito Nishioka in 3 Sätzen 5:7, 3:6, 3:6. Einzig im 1. Durchgang hielt der 20-jährige Kanadier mit, schnappte sich gar das Break zum 3:1. Danach brach der 193-Zentimeter-Hüne ein und zog nach 2:32 Minuten enttäuscht von dannen.

Auch für Fabio Fognini setzte es eine überraschende Niederlage ab. Die italienische Weltnummer 15 unterlag dem Kasachen Mikhail Kukushkin nach knapp 3 Stunden in 4 Sätzen. Konnte der Sandspezialist den Verlust des 1. Durchgangs noch verkraften, hatte er auf den 1:2-Satzrückstand keine Antwort mehr.

Das Wetter

Auch am 2. Tag regnete es in Paris. Auf den 12 Aussenplätzen konnte deshalb zunächst nicht gespielt werden. Die ersten Partien des Tages verzögerten sich entsprechend.