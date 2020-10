Legende: Ist auf Kurs Dominic Thiem. Keystone

Die Top-10-Spieler

Dominic Thiem (ATP 3) - Casper Ruud (ATP 25) 6:4, 6:3, 6:1

Der als Nummer 3 gesetzte US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwang den Norweger Casper Ruud (ATP 25) in 3 Sätzen. Gegen den Sandspezialisten geriet Thiem trotz anfänglichem Breakrückstand nicht ernsthaft in Bedrängnis. Vor allem in den Big Points blieb der 27-jährige Österreicher jeweils Herr der Lage. In seinem Achtelfinal könnte er es mit Stan Wawrinka zu tun bekommen, gegen den er in den Direktbegegnungen 1:3 zurückliegt.