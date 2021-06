Die Top-10-Spieler

Stefanos Tsitsipas (ATP 5) - Pedro Martinez (ATP 103) 6:3, 6:4, 6:3

Alexander Zverev (ATP 6) - Roman Safiullin (ATP 182) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1)

Wie schon in der 1. Runde blieb Stefanos Tsitsipas (GRE) auch in Runde 2 ohne Satzverlust. Der Grieche hatte gegen Aussenseiter Pedro Martinez aus Spanien zwar jeweils zu Satzbeginn zu kämpfen, setzte sich am Ende aber dennoch souverän in 3 Sätzen durch. In der 3. Runde kommt es nun zum Duell mit Aufschlagshüne John Isner.

Hatte Alexander Zverev in der Startrunde noch über 5 Sätze gehen müssen, blieb er bei seinem 2. Auftritt an den French Open makellos. Doch der 23-jährige Roman Safiullin machte es ihm nicht leicht und zwang ihn, über 2 Tiebreaks zu gehen. Beim Verwerten der Breakchancen (3/4) präsentierte sich der Russe abgebrüht. In den Kurzentscheidungen liess sich der Favorit Zverev indes nicht aus dem Konzept bringen und verwertete nach 2:27 Stunden seinen ersten Matchball.