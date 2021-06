Der Deutsche übersteht zwei Tiebreaks und zieht mit einem 3-Satz-Sieg in die 3. Runde von Roland Garros ein.

Legende: Konnte die Extraschlaufe vermeiden Alexander Zverev. imago images

Die Top-10-Spieler

Alexander Zverev (ATP 6) - Roman Safiullin (ATP 182) 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1)

Hatte Alexander Zverev in der Startrunde noch über 5 Sätze gehen müssen, blieb er bei seinem 2. Auftritt an den French Open makellos. Doch der 23-jährige Roman Safiullin machte es ihm nicht leicht und zwang ihn, über 2 Tiebreaks zu gehen. Beim Verwerten der Breakchancen (3/4) präsentierte sich der Russe abgebrüht. In den Kurzentscheidungen liess sich der Favorit Zverev indes nicht aus dem Konzept bringen und verwertete nach 2:27 Stunden seinen ersten Matchball.