Die Top-10-Spieler

Alexander Zverev (ATP 6) - Laslo Djere (ATP 55) 6:2, 7:5, 6:2

Daniil Medwedew (ATP 2) - Reilly Opelka (ATP 35) 6:4, 6:2, 6:4

Der Deutsche Alexander Zverev ist ohne Probleme in den Achtelfinal der French Open eingezogen. Der 24-Jährige gewann seine Drittrunden-Partie gegen den ungesetzten Serben Laslo Djere 6:2, 7:5, 6:2. Zverev war gegen den Aussenseiter von Beginn weg der dominierende Spieler. Einzig im 2. Satz bekundete die Weltnummer 6 Schwierigkeiten und musste 3 Satzbälle abwehren. Zverev, der zum 4. Mal in Serie im Achtelfinal von Roland Garros steht, bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Kei Nishikori (ATP 49) zu tun. Der Japaner profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe von Henri Laaksonen.

Daniil Medwedew steht zum ersten Mal in seiner Karriere in den Achtelfinals der French Open. Die russische Weltnummer 2 schlug Reilly Opelka in der 3. Runde problemlos in 3 Sätzen. Nach nur 1:38 Stunden verwertete der 25-Jährige gegen den 2,11 m grossen US-Amerikaner seinen 1. Matchball. Zuvor war der zweifache Major-Finalist in Paris 4 Mal in Folge in der 1. Runde gescheitert.