Legende: Ist in Paris angekommen Alexander Zverev. Imago/Zuma Press Wire

Alexander Zverev (ATP 3) hat in der 1. Runde der French Open einen lockeren 3-Satz-Sieg gefeiert.

Später am Tag stehen in Paris auch noch Taylor Fritz (ATP 9) und Novak Djokovic (ATP 4) im Einsatz.

Erst mit einiger Mühe, aber letztlich ungefährdet setzte sich Alexander Zverev am Auftakttag in 2:08 Stunden mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den französischen Lokalmatadoren Benjamin Bonzi durch. Von den zuletzt auftretenden Rückenproblemen war beim Deutschen nichts zu sehen. Auffällig war seine Spielfreude mit Netzangriffen sowie Stoppvarianten. An der Seine peilt Zverev bei seiner 41. Grand-Slam-Teilnahme den ersten Titelgewinn auf höchster Ebene an. Weiter geht es für die Weltnummer 3 in der zweiten Runde zunächst gegen den Tschechen Tomas Machac.

French Open