Round-Up: Frühes Out für Geheimfavoriten

Nach Angelique Kerber erwischt es auch bei den Männern die grösste deutsche Tennishoffnung. Alexander Zverev (ATP 10) verliert gegen Fernando Verdasco in 4 Sätzen.

Fernando Verdasco (ATP 37) gewann gegen den als Nummer 9 gesetzten Alexander Zverev 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Die Partie war am Montagabend beim Stand von 1:1 Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Der 20-jährige Zverev hatte vor zehn Tagen aufhorchen lassen, als er im Final des Masters-1000-Turniers in Rom Novak Djokovic geschlagen hatte.

« Ich mag Sand nicht besonders, weil es meine Schuhe dreckig macht. Wenn ich zu Hause bin, trainiere ich kaum auf Sand, weil es auch meine Autos schmutzig macht. » Nick Kyrgios



Kyrgios meldet seine Ambitionen an

Mit Nick Kyrgios (ATP 19) und Juan Martin Del Potro (ATP 30) haben zwei klingende Namen die Startrunde überstanden. Kyrgios gewann gegen Philipp Kohlschreiber (ATP 43) in drei Sätzen. Del Potro hatte gegen seinen Landsmann Guido Pella (ATP 115) ebenfalls wenig Mühe und siegte erstmals seit 2012 wieder in Paris.

Im Frauentableau erwischte es nach Angelique Kerber (WTA 1) schon die zweite Top-10-Spielerin in der 1. Runde.

Johanna Konta, die Nummer 8 der Welt, musste sich der Taiwanesin Su-Wei Hsieh (WTA 109) 6:1, 6:7, 4:6 geschlagen geben. Die Britin wartet damit in Roland Garros weiter auf den ersten Sieg im Haupttableau. Auch in den vergangenen beiden Jahren war die 26-Jährige jeweils in der 1. Runde gescheitert.

Besser machte es Elina Switolina (WTA 6). Die Ukrainerin besiegte Jaroslava Schwedowa (WTA 45) in 76 Minuten 6:4, 6:3. Sie konnte dabei alle drei Breakchancen verwerten und gab ihren Aufschlag nur einmal ab.

