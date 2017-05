Round-Up: Kerber bereits out – Kvitova mit emotionalem Comeback

Die Weltnummer 1 Angelique Kerber ist in Roland Garros bei ihrem ersten Spiel an Jekaterina Makarowa gescheitert. Petra Kvitova feiert derweil fünf Monate nach einer verheerenden Messerattacke eine souveräne Rückkehr auf die Tour.

Angelique Kerber kommt auch bei den French Open nicht auf Touren. Die deutsche Weltnummer 1 scheiterte nach einem schwachen ersten Auftritt in Paris an Jekaterina Makarowa. Die Russin ist aktuell die Nummer 40 der Welt und nahm Kerber beim 6:2, 6:2 insgesamt 6 Mal den Aufschlag ab. Die 29-jährige Deutsche hat in diesem Jahr noch kein Turnier gewonnen. Roland Garros scheint für sie ohnehin kein gutes Pflaster zu sein: 2016 war die Kielerin in Paris ebenfalls in der 1. Runde gescheitert. Jetzt ist sie die erste Weltnummer 1 überhaupt, die bei den French Open in der 1. Runde ausscheidet.

Besser lief es Petra Kvitova: «Ein Traum ist wahr geworden. Wenn man es mit Herz macht, ist alles möglich», sagte die sichtlich bewegte Tschechin nach ihrem Starterfolg. Nach dem Matchball zum 6:3, 6:2-Sieg gegen die Amerikanerin Julia Boserup liess die 27-Jährige den Schläger fallen und ging unter Tränen ans Netz. Am 20. Dezember 2016 war die fünfmalige Fed-Cup-Siegerin in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von dem Eindringling mit einem Messer schwer an der Hand verletzt worden. «Ich hatte damals das Gefühl, der Schläger gehört nicht zu mir», sagte Kvitova.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.05.2017, 11:00 Uhr