Round-Up: Murray stoppt Chatschanow

Andy Murray ist ohne Probleme in die French-Open-Viertelfinals eingezogen. Der Schotte schlug den russischen Überraschungsmann Karen Chatschanow 6:3, 6:4, 6:4. Bei den Frauen bekundete Jelina Switolina Mühe.

Zusammenfassung Murray - Chatschanow 2:06 min, vom 5.6.2017

Andy Murray trifft im Viertelfinal auf Kei Nishikori

Jelina Switolina beendet den Höhenflug von Petra Martic

Tomas Berdych trennt sich von Coach Goran Ivanisevic

Nach den Siegen gegen Tomas Berdych und John Isner gelang Karen Chatschanow gegen Andy Murray keine weitere Überraschung mehr. Gegen den Weltranglisten-Ersten zeigte der 21-jährige Russe (ATP 53) zwar erneut sein grosses Talent, blieb letztlich aber chancenlos. Nach 2:04 Stunden war der 6:3, 6:4, 6:4-Sieg des Schotten Tatsache.

Im Viertelfinal trifft Murray auf Kei Nishikori. Der Japaner erwischte gegen den Spanier Fernando Verdasco einen Fehlstart und gab den 1. Satz gleich mit 0:6 ab. Dann konnte Nishikori aber aufdrehen und die Partie noch mit 0:6, 6:4, 6:4, 6:0 gewinnen.

Gegen die kroatische Überraschungsfrau Petra Martic (WTA 290) stand Jelina Switolina kurz vor dem Out. Im 3. Satz geriet die Kasachin (WTA 6) mit 2:5 ins Hintertreffen. Doch Switolina vermochte sich aus dieser heiklen Situation zu befreien und die Partie noch zu drehen. Schliesslich setzte sie sich mit 4:6, 6:3 und 7:5 durch.

Im Viertelfinal trifft Switolina auf Simona Halep. Die Rumänin (WTA 4) liess der Spanierin Carla Suarez Navarro keine Chance und siegte 6:1 und 6:1.

«Goran Ivanisevic und ich werden nicht mehr zusammenarbeiten. Es war eine gute Zeit und wir werden gute Freunde bleiben.» Mit diesen Worten gab Tomas Berdych nach weniger als einem Jahr auf Twitter das Ende der Zusammenarbeit mit seinem kroatischen Coach bekannt. Berdych war an den French Open bereits in der 2. Runde am Russen Karen Chatschanow gescheitert.

