Round-up: Nadal wehrt Satzball ab – Hingis/Chan mit Spaziergang

Rafael Nadal bleibt auch in der 3. Runde gegen Karen Chatschanow ohne Satzverlust. Im Frauen-Doppel zogen Hingis/Chan in den Achtelfinal ein.

Nadal - Chatschanow: Der Matchball 0:43 min, vom 7.7.2017

Erst im 3. Satz hatte Rafael Nadal erstmals am diesjährigen Turnier in Wimbledon so richtig zu beissen. Der junge Russe Karen Chatschanow zeigte seine Qualitäten und kam sogar zu einem Satzball. Doch Nadal wehrte diesen ab, rettete sich ins Tiebreak und behielt dort die Oberhand. Schliesslich siegte der Spanier 6:1, 6:4 und 7:6 (7:3).

Kurioser Ballwechsel bei Nadal - Chatschanow

Nadal ist mittlerweile bei 28 Satzgewinnen in Folge an Major-Turnieren angelangt, nachdem er das French Open ohne Satzverlust gewonnen hatte. Damit egalisierte der zweifache Wimbledon-Champion seinen persönlichen Rekord aus dem Jahr 2010. Nächster Gegner der Weltnummer 2 ist der Luxemburger Gilles Muller (ATP 26).

Wimbledon ist und bleibt hingegen nicht das Turnier von Kei Nishikori. Der Japaner unterlag in der 3. Runde dem Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 19) mit 4:6, 6:7 (3:7), 6:3 und 3:6. Die Weltnummer 9 kam an der «Church Road» noch nie über den Achtelfinal hinaus.

Marin Cilic (ATP 6) schaffte den Einzug in den Achtelfinal. Der Kroate schlug den Amerikaner Steve Johnson (ATP 31) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

Ohne Probleme zogen Martina Hingis und ihre taiwanesische Partnerin Yung-Jan Chan im Frauen-Doppel in den Achtelfinal ein. Das Duo setzte sich gegen das russische Doppel Natela Dsalamidse/Weronika Kudermetowa 6:1, 6:3 durch. In der 1. Runde hatte das an Nummer 3 gesetzte Doppel gar nur 2 Games abgeben müssen.

Hingis/Chan im Achtelfinal 0:30 min, aus sportflash vom 7.7.2017

Nach dem Erstrunden-Aus im Frauen-Doppel ist Xenia Knoll auch bei erster Gelegenheit im Mixed-Doppel gescheitert. Die 24-Jährige unterlag an der Seite des Argentiniers Andreas Molteni dem deutsch-belgischen Duo Philipp Petzschner/Kirsten Flipkens mit 2:6 und 5:7.