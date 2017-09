Round-up: Scharapowa scheitert – Hingis eine Runde weiter

Endstation Achtelfinal: Maria Scharapowa ist bei den US Open ausgeschieden. Martina Hingis steht im Doppel im Viertelfinal.

Scharapowa scheitert im Achtelfinal 1:33 min, vom 3.9.2017

Die Enttäuschung

Für Maria Scharapowa (WTA 146) sind die US Open im Achtelfinal zu Ende gegangen. Die Russin unterlag der an Nummer 16 gesetzten Anastasija Sevastova (WTA 17) mit 7:5, 4:6, 2:6. Die Lettin hatte in New York bereits im Vorjahr den Viertelfinal erreicht.

Auf einmal Linkshänderin: Scharapowa zeigt sich flexibel 0:55 min, vom 3.9.2017

Die Schweizer

Martina Hingis befindet sich im Doppel weiter auf Erfolgskurs. Zusammen mit ihrer Partnerin Yung-Jan Chan gewann sie die Drittrunden-Partie gegen Kristina Mladenovic und Anastassija Pawljutschenkowa mit 6:4, 7:5.

Hingis und Chan siegen weiter 1:26 min, vom 3.9.2017

Der gestoppte Lauf

Das Märchen von Denis Shapovalov (ATP 69) in New York ist zu Ende. Der 18-jährige Kanadier, der an den US Open die Qualifikation und 3 Runden im Haupttableau überstanden hatte, musste sich Pablo Carreño Busta (ATP 19) geschlagen geben. Der Spanier zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgebrühter und gewann alle 3 Sätze im Tiebreak.

Carreno Busta - Shapovalov: Die Live-Highlights 1:29 min, vom 3.9.2017

